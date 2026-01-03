Atlético Morelia pierde contra Gallos del Querétaro en amistoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia disputó su cuarto partido de pretemporada la mañana de este sábado, rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, ante los Gallos de Querétaro, contra quienes cayó por marcador de 2-0.
El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada en el Estadio Corregidora a las 12:00 horas, con una dinámica de dos tiempos. En el primero cayó una de las anotaciones, y en el segundo se selló el marcador final.
El primer amistoso que disputó el Canario fue el 17 de diciembre, con victoria de 3-1; posteriormente, el 28 de diciembre enfrentó a Juárez, con empate sin goles, y el 30 de diciembre se midió ante Irapuato, en un duelo que ganó el conjunto rojiamarillo por la mínima.
El equipo dirigido por Mario Ortíz se alista para el arranque del Clausura 2026, cuyo primer partido será el próximo 10 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Morelos, frente a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Cabe mencionar que en las últimas semanas se han anunciado los nuevos refuerzos del Atlético Morelia: Zahid Muñoz (mediocampista), Sebastián Cantón (lateral izquierdo), Ramón Pasquel (portero), Daniel Zamora (defensa central) y Alejandro Andrade (mediocampista).
Los Canarios llegaron hasta semifinales en el torneo anterior frente a Irapuato. Sin embargo, tras empatar en el marcador global, los Freseros avanzaron a la final por mejor posición en la tabla general. Esta fue la segunda vez consecutiva que los rojiamarillos alcanzaron dicha instancia, aunque en la anterior lo hicieron bajo el mando de Ignacio Castro, en duelo ante Leones Negros.
mrh