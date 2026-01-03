Atlético Morelia pierde contra Gallos del Querétaro en amistoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia disputó su cuarto partido de pretemporada la mañana de este sábado, rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, ante los Gallos de Querétaro, contra quienes cayó por marcador de 2-0.

El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada en el Estadio Corregidora a las 12:00 horas, con una dinámica de dos tiempos. En el primero cayó una de las anotaciones, y en el segundo se selló el marcador final.

El primer amistoso que disputó el Canario fue el 17 de diciembre, con victoria de 3-1; posteriormente, el 28 de diciembre enfrentó a Juárez, con empate sin goles, y el 30 de diciembre se midió ante Irapuato, en un duelo que ganó el conjunto rojiamarillo por la mínima.