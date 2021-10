Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las críticas de aficionados en redes sociales sobre que el equipo de Atlético Morelia opta por una postura defensiva en los partidos, el director técnico del club, Ricardo Valiño, argumentó que desde el banquillo no se da la orden de defender el resultado o el gol de ventaja, sino que son circunstancias de los propios partidos.

“A veces el rival te somete, nosotros, por ejemplo el jueves (ante Leones Negros) cometimos el error de jugar trazos largos desde la primer zona a los delanteros, entonces perdíamos los rebotes y el rival pasaba a atacar, no es que nosotros mandamos al equipo a una posición defensiva. A veces una determinada secuencia del juego, como el no poder sostener los pases consecutivos, tenemos que pasar a defender, pero no es una posición que mandemos nosotros; son situaciones que se van presentando”, explicó.

En entrevista, el entrenador sudamericano reconoció que desde la llegada al proyecto de Atlético Morelia es cuestionado por sus planteamientos, pero, dijo, es parte de un proceso de armado del propio club.