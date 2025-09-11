Atlético Morelia: números que reflejan desequilibrio entre ataque y defensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, se han disputado ya seis jornadas, entre ellas una de descanso para el Club Atlético Morelia, en las que sus números reflejan contrastes importantes entre la eficacia ofensiva y la vulnerabilidad defensiva.
En total, los Canarios han marcado nueve goles en cinco partidos disputados, lo que arroja un promedio de 1.8 anotaciones por encuentro.
La producción ofensiva se concentra en el estadio Morelos, donde suman seis tantos en dos juegos, es decir, tres goles por partido como local. Sin embargo, fuera de casa el panorama cambia: solo han convertido tres goles en tres salidas, aunque en un juego no fue capaz de anotar, lo que evidencia una baja significativa en la efectividad.
El gran pendiente del equipo dirigido por Gilberto Adame está en la zaga. Muestra de ello es que en cinco encuentros ha recibido nueve anotaciones, lo que representa un promedio de 1.8 goles en contra por partido.
La fragilidad quedó expuesta especialmente en la goleada sufrida contra Cancún FC, con cinco tantos en contra en un solo partido. Además, solo en una ocasión logró mantener la portería en cero frente a Mineros de Zacatecas, lo que subraya la necesidad de ajustes inmediatos.
La Liga Expansión MX suele caracterizarse por su volatilidad en la tabla. Para el Atlético Morelia, encontrar un balance entre lo que produce al ataque y lo que permite en defensa será crucial, ya que cualquier tropiezo puede sacarlos de zona de clasificación.
Con prácticamente la mitad del torneo en puerta, la misión del cuadro rojiamarillo es clara: afianzar su defensa sin perder la chispa ofensiva en casa.