Atlético Morelia: números que reflejan desequilibrio entre ataque y defensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, se han disputado ya seis jornadas, entre ellas una de descanso para el Club Atlético Morelia, en las que sus números reflejan contrastes importantes entre la eficacia ofensiva y la vulnerabilidad defensiva.

En total, los Canarios han marcado nueve goles en cinco partidos disputados, lo que arroja un promedio de 1.8 anotaciones por encuentro.

La producción ofensiva se concentra en el estadio Morelos, donde suman seis tantos en dos juegos, es decir, tres goles por partido como local. Sin embargo, fuera de casa el panorama cambia: solo han convertido tres goles en tres salidas, aunque en un juego no fue capaz de anotar, lo que evidencia una baja significativa en la efectividad.

El gran pendiente del equipo dirigido por Gilberto Adame está en la zaga. Muestra de ello es que en cinco encuentros ha recibido nueve anotaciones, lo que representa un promedio de 1.8 goles en contra por partido.