Atlético Morelia enfocado en la Liguilla: Jornada 13 crucial en la Liga Expansión MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una racha positiva tras una contundente victoria 3-0 ante Irapuato en la Jornada 12 del Apertura 2025, el Club Atlético Morelia se prepara para enfrentar un reto importante en la Jornada 13 de la Liga Expansión MX.
El equipo dirigido por Mario Ortiz busca consolidar su lugar en la Liguilla con una victoria sobre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el próximo 26 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Morelos.
El Atlético Morelia rompió una racha de resultados negativos con una victoria aplastante ante Irapuato, un partido en el que el equipo mostró una gran solvencia ofensiva. Los goles de José Flores Ramírez, Rubén Del Campo y Uziel García Martínez aseguraron los tres puntos y situaron a los Canarios en el séptimo puesto de la tabla con 15 puntos.
Este triunfo da una dosis extra de confianza para afrontar el siguiente desafío: asegurar la clasificación a la Liguilla.
La Jornada 13 será determinante no solo para Atlético Morelia, sino también para varios equipos de la Liga Expansión MX que buscan consolidarse en los primeros lugares de la tabla. Atlético Morelia, tras la victoria ante Irapuato, necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla. La cita ante la Universidad de Guadalajara representa una oportunidad perfecta para seguir con el impulso y buscar su segunda victoria consecutiva, algo que no han logrado hasta ahora en el Apertura 2025.
Por su parte, U. de G. llega en crisis, ocupando los últimos lugares de la tabla con una racha de cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Esto coloca al equipo de Leones Negros en una posición complicada, y su visita a Morelia se perfila como una final para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.
La Jornada 13 no solo será clave para Atlético Morelia, sino también para otros equipos que luchan por meterse en la Liguilla. Irapuato, Tepatitlán y Mineros están en una posición favorable para sellar su pase si logran victorias combinadas con otros resultados favorables. Los duelos de esta jornada incluirán enfrentamientos difíciles, como el de Mineros contra Atlante, donde los Potros buscarán mantener su histórica racha sin perder, que podría cambiar el rumbo de la competencia.
Con la moral en alto después de la victoria ante Irapuato, el Atlético Morelia está decidido a aprovechar su momento y sumar tres puntos más en casa. Estadio Morelos será testigo de un partido crucial para las aspiraciones del club, que busca consolidarse entre los mejores de la Liga Expansión MX y dar un paso más hacia la Liguilla del Apertura 2025.
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de la Jornada 13.
Para el encuentro entre Atlético Morelia frente a Universidad de Guadalajara en el Estadio José María Morelos y Pavón, tendrá el arbitraje de Orlando De La Cruz Franco, acompañado de Rubén Martín Hipólito, Daniel Alberto Picaso Soto y Alan Cristóbal Rodríguez Cancino.
Este partido, crucial para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación a la Liguilla, será supervisado por un equipo arbitral de experiencia, con el objetivo de garantizar un encuentro justo y bien dirigido.
