Atlético Morelia enfocado en la Liguilla: Jornada 13 crucial en la Liga Expansión MX

Jornada 13: Un Enfrentamiento Clave Contra U. de G.

La Jornada 13 será determinante no solo para Atlético Morelia, sino también para varios equipos de la Liga Expansión MX que buscan consolidarse en los primeros lugares de la tabla. Atlético Morelia, tras la victoria ante Irapuato, necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla. La cita ante la Universidad de Guadalajara representa una oportunidad perfecta para seguir con el impulso y buscar su segunda victoria consecutiva, algo que no han logrado hasta ahora en el Apertura 2025.

Por su parte, U. de G. llega en crisis, ocupando los últimos lugares de la tabla con una racha de cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Esto coloca al equipo de Leones Negros en una posición complicada, y su visita a Morelia se perfila como una final para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Otros Partidos Clave en la Jornada 13

La Jornada 13 no solo será clave para Atlético Morelia, sino también para otros equipos que luchan por meterse en la Liguilla. Irapuato, Tepatitlán y Mineros están en una posición favorable para sellar su pase si logran victorias combinadas con otros resultados favorables. Los duelos de esta jornada incluirán enfrentamientos difíciles, como el de Mineros contra Atlante, donde los Potros buscarán mantener su histórica racha sin perder, que podría cambiar el rumbo de la competencia.

Atlético Morelia Busca Consecutiva Victoria para Asegurar su Pase a la Liguilla

Con la moral en alto después de la victoria ante Irapuato, el Atlético Morelia está decidido a aprovechar su momento y sumar tres puntos más en casa. Estadio Morelos será testigo de un partido crucial para las aspiraciones del club, que busca consolidarse entre los mejores de la Liga Expansión MX y dar un paso más hacia la Liguilla del Apertura 2025.