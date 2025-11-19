Atlético Morelia empata en casa; deberá ganar en Irapuato para llegar a la final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche, en la cancha del Estadio Morelos, no se registraron goles entre Atlético Morelia e Irapuato, en la semifinal de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión.
Con un marcador frío concluyó el encuentro entre ambas escuadras que buscan su pase a la gran final. Aunque los Canarios tuvieron mayor posesión del balón, no lograron capitalizar ninguna jugada, mientras que los Freseros lucieron tranquilos y ordenados.
En la primera mitad, los de Irapuato intentaron ir al frente sin descuidar la defensa, al punto de no permitir que ningún jugador del Morelia se acomodara en su área para sacar ventaja desde el Coloso del Quinceo.
Después del descanso, los del Morelia intentaron acercarse de nueva cuenta, y aunque generaron algunas oportunidades, no concretaron ninguna. Ahora tendrán que ir al estadio Sergio León Chávez, casa del Irapuato, con la obligación de ganar para acceder a la final.
Cabe mencionar que el empate no le serviría de nada al Atlético Morelia, mientras que a Irapuato sí, ya que le daría el pase a la gran final. Por ahora, este empate favorece a los visitantes. El partido de vuelta será el próximo sábado a las 17:00 horas.
