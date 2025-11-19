Atlético Morelia empata en casa; deberá ganar en Irapuato para llegar a la final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche, en la cancha del Estadio Morelos, no se registraron goles entre Atlético Morelia e Irapuato, en la semifinal de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión.

Con un marcador frío concluyó el encuentro entre ambas escuadras que buscan su pase a la gran final. Aunque los Canarios tuvieron mayor posesión del balón, no lograron capitalizar ninguna jugada, mientras que los Freseros lucieron tranquilos y ordenados.

En la primera mitad, los de Irapuato intentaron ir al frente sin descuidar la defensa, al punto de no permitir que ningún jugador del Morelia se acomodara en su área para sacar ventaja desde el Coloso del Quinceo.