Atlético Morelia: el costo de boleto más barato para la semifinal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La semifinal más accesible de toda la Liga Expansión MX se juega en casa. El Atlético Morelia ofreció en preventa boletos desde tan solo 100 pesos, colocándose como el equipo con los precios más bajos para esta etapa del torneo.
La cita es este miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Morelos, donde la afición podrá alentar al equipo canario sin afectar su bolsillo. Aunque la preventa ya concluyó, se espera que los boletos para venta general mantengan precios competitivos en taquilla.
En contraste, los demás semifinalistas han fijado precios más altos para sus partidos. Irapuato lanzó boletos para abonados desde 120 a 140 pesos.
Por su parte, en la otra llave, Tepatitlán ofrece entradas desde 130 pesos, mientras que la Jaiba Brava inicia en 150 pesos.
Estos precios populares podría fortalecer la presencia de la afición rojiamarilla en las gradas y generar un ambiente de auténtico apoyo local. La dirigencia del Atlético Morelia no ha emitido aún un comunicado oficial sobre la venta general, por lo que se recomienda estar atentos a sus redes sociales.
RPO