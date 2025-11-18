Atlético Morelia: el costo de boleto más barato para la semifinal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La semifinal más accesible de toda la Liga Expansión MX se juega en casa. El Atlético Morelia ofreció en preventa boletos desde tan solo 100 pesos, colocándose como el equipo con los precios más bajos para esta etapa del torneo.

La cita es este miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Morelos, donde la afición podrá alentar al equipo canario sin afectar su bolsillo. Aunque la preventa ya concluyó, se espera que los boletos para venta general mantengan precios competitivos en taquilla.