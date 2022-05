Atlético Morelia debe hacer partido perfecto para ser campeón: Valiño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el primer capítulo de la final terminó con un empate a cero goles, el director técnico del Club Atlético Morelia, Ricardo Valiño, descartó que dentro del plantel ya se sientan campeones por cerrar la serie en el estadio "José María Morelos y Pavón" el próximo sábado a las 17:00 horas en el que se define el título la Liga de Expansión MX ante Cimarrones de Sonora.

El entrenador sudamericano comentó que atrás quedaron los primeros 90 minutos y ahora tienen que enfocarse en preparar el partido del próximo sábado, pero sin confiarse de los Cimarrones, rival que consideró es complicado y por eso llegó a estas instancias.

“No (me siento cerca del campeonato), cada partido es una historia diferente, fíjate, un error como una expulsión, una situación como esa te cambia la ecuación, hasta que el árbitro no pite el sábado vamos a saber quién es el campeón. Sí tenemos que prepararnos para hacer el partido perfecto, porque Cimarrones es un buen equipo, que ha sacado buenos resultados con Alebrijes y Celaya de visitante, nosotros lo sabemos muy bien”, apuntó.

En ese sentido, Ricardo Valiño enfatizó que el peor error que pueden cometer Los Canarios en su casa es bajar la intensidad de juego ante el rival, ya que un error o desconcentración pueden definir al campeón.

“Tenemos que jugar con una intensidad altísima, un partido de presión alta, no hacer eso sería un error, no presionar al rival desde el minuto uno, no ir a buscar, sería un error. En casa debemos mantener esa intensidad con la que el equipo viene jugando”, advirtió.

Insistió en que también el equipo michoacano debe estar concentrado y evitar expulsiones que perjudiquen al plantel, porque un error de esos define un partido.

RYE