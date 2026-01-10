Atlético Morelia, con el pie derecho; derrota a Correcaminos en Jornada 1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el pie derecho, el Atlético Morelia comenzó el torneo Clausura 2026, pues la noche de este sábado obtuvo sus primeros tres puntos al derrotar a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Estadio Morelos.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Morelos, con una asistencia importante de aficionados que en todo momento apoyaron al equipo local. Y aunque en los primeros 45 minutos no hubo anotaciones, el ambiente fue intenso.

La primera llegada del Atlético Morelia se presentó al minuto 14, pero la delantera no supo aprovecharla, y así se repitieron en varias ocasiones algunas oportunidades que no lograron concretarse; sin embargo, la energía dentro y fuera de la cancha se sintió en todo momento.

Ninguno de los dos equipos logró hacerse daño en la primera parte. Aunque sí hubo bastantes faltas, estas fueron principalmente por parte del conjunto de la Universidad. Tras el descanso, los siguientes 30 minutos se desarrollaron de forma similar, y no fue sino hasta el minuto 74 cuando se abrió el marcador.

El primer gol llegó tras un autogol de Ronaldo Prieto, luego de un disparo de Misael Domínguez, quien realizó una acción por la línea de fondo y envió el balón al fondo de las redes para poner el 1-0. A los pocos minutos, Mauro Nambo, de la Universidad Michoacana, conectó un disparo cruzado para marcar el segundo tanto.

Finalmente, José Martínez disparó desde larga distancia y sentenció el encuentro con el 3-0. Con este resultado, los Canarios obtuvieron tres puntos y ocupan momentáneamente la tercera posición en la tabla general del torneo de la Liga de Expansión.

El siguiente partido que disputará el Atlético Morelia será el viernes 16 de enero, a las 7:00 de la noche, contra Alebrijes de Oaxaca en calidad de visitantes; mientras que en la Jornada 3 habrá descanso, y el último encuentro de este mes se llevará a cabo el día 31 en el Estadio Morelos, ante Cancún.

mrh