Atlético Morelia: cinco años entre gloria, tropiezos y la lucha por el ascenso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 19 de agosto se cumplieron cinco años desde que el Club Atlético Morelia disputó su primer partido oficial en la Liga Expansión MX, tras la mudanza y desaparición de Monarcas Morelia de la Primera División.

El debut se dio en plena pandemia de Covid-19, en 2020, con un empate 2-2 de visita frente a Tepatitlán FC, un encuentro que marcó el inicio de una nueva era para el futbol en la capital michoacana.

Desde aquel arranque, los Canarios han vivido de todo:

Campeonato en el Apertura 2022, el máximo logro desde su fundación.

Dos finales perdidas , que dejaron la sensación de que pudo escribirse más historia dorada.

Presencia constante en Liguilla , lo que los ha mantenido como uno de los equipos más competitivos del circuito.

Temporadas grises, en las que el equipo quedó lejos de los reflectores y de la pelea por el título.

A lo largo de este recorrido, también han vestido la camiseta futbolistas con pasado en Monarcas Morelia, entre ellos Emmanuel Loeschbor, Carlos Guzmán, Eduardo del Ángel, Sebastián Sosa y, más recientemente, Antonio “Tony” Figueroa, lo que ha reforzado la conexión emocional con la afición moreliana.

Hoy, a cinco años de aquel debut, Atlético Morelia es uno de los seis equipos que mantienen una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para exigir el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, un reclamo que refleja la inconformidad de los clubes que aspiran a competir en Primera División.

