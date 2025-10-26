Atlético Morelia cae en casa ante Leones Negros y complica su camino a la Liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia volvió a tropezar en casa este domingo, al caer 2-3 frente a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El partido, disputado en el Estadio Morelos, representaba una oportunidad clave para el equipo dirigido por Mario Ortiz, que buscaba mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla.

El encuentro comenzó con dominio alterno, pero fue la visita quien se adelantó al minuto 15 gracias a un disparo lejano de Denilson Muñoz que venció al arquero michoacano. Sin embargo, los Canarios reaccionaron bien y lograron darle la vuelta al marcador antes del descanso: Brayton Vázquez igualó al 30’ con un remate de cabeza, y Rubén Del Campo puso el 2-1 desde el punto penal al 42’.