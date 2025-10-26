Atlético Morelia cae en casa ante Leones Negros y complica su camino a la Liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia volvió a tropezar en casa este domingo, al caer 2-3 frente a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El partido, disputado en el Estadio Morelos, representaba una oportunidad clave para el equipo dirigido por Mario Ortiz, que buscaba mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla.
El encuentro comenzó con dominio alterno, pero fue la visita quien se adelantó al minuto 15 gracias a un disparo lejano de Denilson Muñoz que venció al arquero michoacano. Sin embargo, los Canarios reaccionaron bien y lograron darle la vuelta al marcador antes del descanso: Brayton Vázquez igualó al 30’ con un remate de cabeza, y Rubén Del Campo puso el 2-1 desde el punto penal al 42’.
En la segunda mitad, Morelia no supo sostener la ventaja. Aunque tuvo oportunidades para ampliar el marcador, la falta de contundencia y algunos errores defensivos permitieron que Leones Negros empatara el juego al minuto 87 con otro penal, esta vez ejecutado por Raúl Camacho. Cuando parecía que el empate estaba sellado, Arturo Ledesma apareció en un tiro de esquina al minuto 90+3 para sentenciar el triunfo visitante con un cabezazo.
La derrota deja al Atlético Morelia con 15 puntos y al filo de los ocho primeros puestos de la tabla. Con solo dos fechas por disputar, el equipo michoacano necesita ganar sus dos próximos compromisos y esperar resultados para mantener la esperanza de clasificar a la Fase Final. El margen de error es mínimo, y la presión aumenta jornada tras jornada.
El calendario del Canario continúa con la visita a Tlaxcala el sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas, y finalizará la fase regular como local ante Jaiba Brava el sábado 8 en el Estadio Morelos. El apoyo de la afición será clave si el equipo quiere cerrar con fuerza y meterse a la pelea por el campeonato.
rmr