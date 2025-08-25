Deportes

Atlético Morelia buscará redención frente a Mineros este sábado en el "Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Atlético Morelia tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse con su afición este sábado 30 de agosto, cuando reciba en casa a Mineros de Zacatecas en la jornada 5 de la Liga Expansión MX. El encuentro está programado para las 19:00 horas en el estadio "Morelos".

Tras la dolorosa goleada 5-0 sufrida ante Cancún FC en la fecha anterior, los dirigidos por Gilberto Adame buscarán corregir el rumbo y sumar su primera victoria del torneo, ante un rival que suele ser protagonista en la división.

La venta de boletos ya está disponible a través de boletomovil.com, con los siguientes precios según la zona:

  • VIP: $400.00

  • Platea Oriente: $275.00

  • Platea Poniente: $200.00

  • Preferente Oriente: $200.00

  • Preferente Poniente: $160.00

  • General Norte y Sur: $140.00

El equipo michoacano actualmente suma solo 4 puntos por lo que una victoria frente a Mineros podría significar un impulso clave de cara al resto del torneo.

