Atlético Morelia buscará redención frente a Mineros este sábado en el "Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Atlético Morelia tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse con su afición este sábado 30 de agosto, cuando reciba en casa a Mineros de Zacatecas en la jornada 5 de la Liga Expansión MX. El encuentro está programado para las 19:00 horas en el estadio "Morelos".

Tras la dolorosa goleada 5-0 sufrida ante Cancún FC en la fecha anterior, los dirigidos por Gilberto Adame buscarán corregir el rumbo y sumar su primera victoria del torneo, ante un rival que suele ser protagonista en la división.