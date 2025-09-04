Atlético Morelia busca romper su mala racha como visitante ante Venados de Mérida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia tiene una deuda pendiente: mejorar sus resultados como visitante. Esa será la consigna este jueves 4 de septiembre, cuando se mida a los Venados de Mérida en el estadio Carlos Iturralde, a las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga Expansión MX.

Si bien los Canarios han mostrado solidez en el estadio Morelos, la historia cambia cuando salen de casa.

Durante el Clausura 2025, los michoacanos perdieron cinco partidos en calidad de visitantes, lo que marcó su camino en el torneo. En el Apertura 2025, el panorama no ha sido muy distinto: en dos salidas apenas lograron un empate frente a Correcaminos y sufrieron una dolorosa derrota por 5-0 ante Cancún FC.

El rival de turno tampoco vive su mejor momento. Los Venados atraviesan una etapa de cambios, ya que la directiva decidió apostar por un nuevo timonel: Ignacio Castro, viejo conocido del equipo michoacano, quien apenas debutó con triunfo en el banquillo y buscará darle continuidad a esa reacción.

Para Morelia, sumar en Mérida no solo representaría cortar una racha negativa como visitante, sino también confirmar que el triunfo ante Mineros no fue un hecho aislado, sino un paso firme en la lucha por mantenerse en puestos de clasificación.

BCT