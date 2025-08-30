Atlético Morelia busca redención en casa ante Mineros de Zacatecas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia intentará dejar atrás la goleada sufrida en Cancún y retomar el rumbo cuando reciba a Mineros de Zacatecas este sábado 30 de agosto en el estadio José María Morelos y Pavón, a las 19:00 horas, en duelo de la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.
Los Canarios llegan con la urgencia de recomponer el camino, luego de caer hasta la posición 10 de la tabla general con apenas cuatro puntos de nueve posibles y una diferencia de goles negativa de -3. El técnico Gilberto Adame sabe que el margen de error es corto, ya que dejar puntos en el camino a estas alturas podría comprometer la presencia del equipo en la Liguilla.
Por su parte, Mineros de Zacatecas, dirigidos por un viejo conocido como Mario García, atraviesan un buen momento y marchan como uno de los equipos más sólidos del torneo. Hasta ahora se mantienen invictos con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, que los colocan en el cuarto lugar de la clasificación. Han anotado ocho goles y solo han recibido cuatro, mostrando un equilibrio que los convierte en un rival de alto riesgo.
El choque no solo pondrá a prueba la capacidad de reacción de Morelia tras un duro tropiezo, sino que también representará un duelo táctico frente a Mario García, un técnico que conoce bien a los Canarios y que en otras ocasiones ya los ha complicado.
BCT