Atlético Morelia anuncia calendario de partidos en casa para el Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia presentó las fechas oficiales de los encuentros que disputará como local en la segunda parte del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, en el Estadio Morelos.

La información se dio a conocer a través de las redes sociales del club, donde invitaron a la afición a “apartar las fechas” y apoyar al equipo en su camino rumbo a la fase final del campeonato.

📅 Calendario local del Atlético Morelia – Apertura 2025: