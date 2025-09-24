Atlético Morelia anuncia calendario de partidos en casa para el Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia presentó las fechas oficiales de los encuentros que disputará como local en la segunda parte del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, en el Estadio Morelos.
La información se dio a conocer a través de las redes sociales del club, donde invitaron a la afición a “apartar las fechas” y apoyar al equipo en su camino rumbo a la fase final del campeonato.
📅 Calendario local del Atlético Morelia – Apertura 2025:
Jornada 9: Morelia vs Atlante – sábado 27 de septiembre – 19:00 h
Jornada 11: Morelia vs Tapatío – sábado 11 de octubre – 19:00 h
Jornada 13: Morelia vs Leones Negros – domingo 26 de octubre – 17:00 h
Jornada 15: Morelia vs Cancún – sábado 8 de noviembre – 21:00 h
El equipo michoacano buscará aprovechar su condición de local para escalar posiciones en la tabla general y asegurar un lugar en la liguilla. La directiva destacó que los boletos ya están disponibles en la plataforma boletomovil.com y en taquillas del estadio.
El Estadio Morelos, con capacidad para más de 30 mil espectadores, se prepara para recibir a la afición rojiamarilla en duelos que, históricamente, han tenido gran rivalidad, como el enfrentamiento contra Atlante y la visita de Leones Negros.
RYE-