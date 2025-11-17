Semifinal en el Morelos: Atlético Morelia lanza preventa desde $100

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció la apertura de la preventa de boletos para el duelo correspondiente a la semifinal de ida de la Liga de Expansión MX, donde los Canarios recibirán al Irapuato este miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas.

La información fue dada a conocer a través de los canales oficiales del club, donde se detalló que la preventa será exclusiva el lunes 17 y martes 18 de noviembre, disponible únicamente en Boletomóvil y en la tienda Keuka de Plaza Escala Morelia, hasta las 17:00 horas.

Los precios van desde $100 pesos en zona general, pasando por áreas preferentes, hasta $300 pesos en zona VIP. Costos pensados para que familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades puedan ser parte del ambiente que caracteriza al Coloso del Quinceo en instancias decisivas.

El enfrentamiento contra Irapuato revive una rivalidad histórica en el bajío occidente, alimentada por décadas de duelos memorables y aficiones apasionadas.