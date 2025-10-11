Atlético de Morelia empata con el Tapatío en el "Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el juego entre Atlético Morelia contra el Club Deportivo Tapatío, correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Expansión MX, disputado en el Estadio Morelos, el equipo local empató en un emocionante encuentro.

Ante un grupo reducido de aficionados y con un buen clima para jugar fútbol, el Atlético Morelia tuvo muchas oportunidades para abrir el marcador; sin embargo, los jugadores a cargo del nuevo director técnico, Mario Ortiz, no encontraron el gol gracias a la defensa y la buena actuación del portero del Tapatío, Eduardo "Dragón" García, figura del partido.