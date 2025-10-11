Atlético de Morelia empata con el Tapatío en el "Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el juego entre Atlético Morelia contra el Club Deportivo Tapatío, correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Expansión MX, disputado en el Estadio Morelos, el equipo local empató en un emocionante encuentro.
Ante un grupo reducido de aficionados y con un buen clima para jugar fútbol, el Atlético Morelia tuvo muchas oportunidades para abrir el marcador; sin embargo, los jugadores a cargo del nuevo director técnico, Mario Ortiz, no encontraron el gol gracias a la defensa y la buena actuación del portero del Tapatío, Eduardo "Dragón" García, figura del partido.
Ahora, el Atlético Morelia se tiene que preparar para enfrentar como visitante al recién ascendido Club Deportivo Irapuato, correspondiente a la próxima jornada 12 de la Liga de Expansión MX.
