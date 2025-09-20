Asesinan a Jonathan ‘Speedy’ González, exjugador del León y Dorados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista ecuatoriano Jonathan “Speedy” González, exjugador de clubes mexicanos como León, Leones Negros y Dorados, fue asesinado a balazos la noche del viernes en su domicilio ubicado en la ciudad de Esmeraldas, informaron autoridades locales y la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF).

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra el mediocampista, quien recibió impactos en la cabeza y en el hombro derecho, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

El cuerpo del jugador fue hallado sentado en una silla, recargado sobre una mesa, donde también se localizaron botellas de bebidas alcohólicas. En el lugar, otra persona resultó herida y posteriormente falleció cuando era trasladada a un hospital.