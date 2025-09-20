Asesinan a Jonathan ‘Speedy’ González, exjugador del León y Dorados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista ecuatoriano Jonathan “Speedy” González, exjugador de clubes mexicanos como León, Leones Negros y Dorados, fue asesinado a balazos la noche del viernes en su domicilio ubicado en la ciudad de Esmeraldas, informaron autoridades locales y la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF).
De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra el mediocampista, quien recibió impactos en la cabeza y en el hombro derecho, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.
El cuerpo del jugador fue hallado sentado en una silla, recargado sobre una mesa, donde también se localizaron botellas de bebidas alcohólicas. En el lugar, otra persona resultó herida y posteriormente falleció cuando era trasladada a un hospital.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Federación Ecuatoriana de Futbol lamentó el fallecimiento:
“Profundo pesar hacia la familia del jugador, sus compañeros y a todos los miembros del club 22 de Julio”, expresó el organismo.
Jonathan González, de 31 años, era un mediocampista ofensivo reconocido por su velocidad, lo que le valió el apodo de “Speedy”.
Inició su carrera en Independiente del Valle.
En México jugó con León, Leones Negros y Dorados de Sinaloa.
Posteriormente defendió la camiseta de clubes ecuatorianos como Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa y Vargas Torres.
También fue seleccionado nacional en categorías juveniles y convocado a la Selección Absoluta de Ecuador, participando en la Copa América Chile 2015.
mrh