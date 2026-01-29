Así se jugarán los playoffs de la Champions League

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los equipos más grandes de Europa se preparan para una batalla épica en la UEFA Champions League 2026, cuyo destino final será el majestuoso estadio en Budapest el 30 de mayo. En esta edición, el formato de playoffs promete enfrentar a clubes históricos con equipos que han sorprendido a todos, haciendo de cada partido una final anticipada.

Grandes nombres como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Juventus y Bayern Munich pelean por el ansiado título, mientras que clubes como Oporto, Monaco y Borussia Dortmund desafían a los gigantes europeos con el objetivo de demostrar que el fútbol está lleno de sorpresas.