Así se jugará la Semana 3 de la NFL: partidos, horarios y canales en México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 3 de la NFL ya está lista y los aficionados en México podrán disfrutar de 16 duelos cargados de intensidad, que se transmitirán por televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Partidos del domingo 21 de septiembre

Desde las 11:00 de la mañana (hora de México), el domingo se disputarán 9 juegos en simultáneo, entre ellos:

  • Falcons vs. Panthers

  • Packers vs. Browns

  • Texans vs. Jaguars

  • Bengals vs. Vikings

  • Steelers vs. Patriots (Fox Sports)

  • Rams vs. Eagles (Fox Sports)

  • Jets vs. Buccaneers

  • Colts vs. Titans

  • Raiders vs. Commanders (ViX)

Por la tarde, la acción continúa con tres duelos más:

  • Broncos vs. Chargers (Fox Sports, 2:05 p.m.)

  • Saints vs. Seahawks (2:05 p.m.)

  • Cowboys vs. Bears (Canal 5, 2:25 p.m.)

  • Cardinals vs. 49ers (Fox Sports, 2:25 p.m.)

El juego estelar del domingo por la noche será a las 6:20 p.m., cuando los Kansas City Chiefs reciban a los New York Giants, disponible en ESPN y Disney+.

La semana cerrará el lunes 22 de septiembre a las 6:15 p.m., con el duelo entre los Detroit Lions y los Baltimore Ravens, también por ESPN y Disney+.

En México, los encuentros podrán seguirse en Fox Sports, TUDN, ViX, Canal 5, ESPN y Disney+, además de NFL Game Pass, que transmite todos los juegos en vivo.

