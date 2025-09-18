Así se jugará la Semana 3 de la NFL: partidos, horarios y canales en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 3 de la NFL ya está lista y los aficionados en México podrán disfrutar de 16 duelos cargados de intensidad, que se transmitirán por televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Partidos del domingo 21 de septiembre

Desde las 11:00 de la mañana (hora de México), el domingo se disputarán 9 juegos en simultáneo, entre ellos:

Falcons vs. Panthers

Packers vs. Browns

Texans vs. Jaguars

Bengals vs. Vikings

Steelers vs. Patriots (Fox Sports)

Rams vs. Eagles (Fox Sports)

Jets vs. Buccaneers

Colts vs. Titans

Raiders vs. Commanders (ViX)

Por la tarde, la acción continúa con tres duelos más: