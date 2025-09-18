Así se jugará la Semana 3 de la NFL: partidos, horarios y canales en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 3 de la NFL ya está lista y los aficionados en México podrán disfrutar de 16 duelos cargados de intensidad, que se transmitirán por televisión abierta, de paga y plataformas digitales.
Desde las 11:00 de la mañana (hora de México), el domingo se disputarán 9 juegos en simultáneo, entre ellos:
Falcons vs. Panthers
Packers vs. Browns
Texans vs. Jaguars
Bengals vs. Vikings
Steelers vs. Patriots (Fox Sports)
Rams vs. Eagles (Fox Sports)
Jets vs. Buccaneers
Colts vs. Titans
Raiders vs. Commanders (ViX)
Por la tarde, la acción continúa con tres duelos más:
Broncos vs. Chargers (Fox Sports, 2:05 p.m.)
Saints vs. Seahawks (2:05 p.m.)
Cowboys vs. Bears (Canal 5, 2:25 p.m.)
Cardinals vs. 49ers (Fox Sports, 2:25 p.m.)
El juego estelar del domingo por la noche será a las 6:20 p.m., cuando los Kansas City Chiefs reciban a los New York Giants, disponible en ESPN y Disney+.
La semana cerrará el lunes 22 de septiembre a las 6:15 p.m., con el duelo entre los Detroit Lions y los Baltimore Ravens, también por ESPN y Disney+.
En México, los encuentros podrán seguirse en Fox Sports, TUDN, ViX, Canal 5, ESPN y Disney+, además de NFL Game Pass, que transmite todos los juegos en vivo.
