Así se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025: fechas, horarios y canales

Con partidos de alto voltaje como Atlas vs. América y Cruz Azul vs. Toluca, la jornada promete duelos cargados de intensidad y pasión en cada cancha
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El calendario del Apertura 2025 no da tregua y la Jornada 6 de la Liga MX promete emociones intensas con duelos que no solo suman puntos, sino que ponen en juego orgullo y prestigio.

Los equipos invictos buscan mantener su paso perfecto, mientras que los que atraviesan dificultades intentarán recomponer el rumbo en un torneo que cada fin de semana sube de intensidad.

A continuación, la guía definitiva de partidos, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un minuto de la acción:

📅 Viernes 22 de agosto de 2025

  • Juárez vs. Santos | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 hrs | Tubi, Azteca 7

  • Querétaro vs. ADSL | Estadio Corregidora | 19:00 hrs | Tubi

  • Xolos vs. Chivas | Estadio Caliente | 21:00 hrs | Tubi

📅 Sábado 23 de agosto de 2025

  • León vs. Pachuca | Estadio Nou Camp | 17:00 hrs | Tubi

  • Rayados vs. Necaxa | Estadio BBVA | 19:00 hrs | VIX, Canal 5, TUDN

  • Mazatlán vs. Tigres | Estadio El Encanto | 19:00 hrs | Canal 7, Azteca Deportes, Tubi

  • Cruz Azul vs. Toluca | Estadio Olímpico Universitario | 21:05 hrs | Canal 5, VIX

📅 Domingo 24 de agosto de 2025

  • Pumas vs. Puebla | Estadio Olímpico Universitario | 17:00 hrs | Canal 5, TUDN, VIX

  • Atlas vs. América | Estadio Jalisco | 19:05 hrs | VIX, Canal 5, TUDN

Con partidos de alto voltaje como Atlas vs. América y Cruz Azul vs. Toluca, la jornada promete duelos cargados de intensidad y pasión en cada cancha.

Liga MX
Jornada 6
Apertura 2025

