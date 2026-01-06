Así se compone el equipo mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Hasta el momento, el país estará representado por cinco atletas, quienes participarán en patinaje artístico, esquí alpino y esquí cross country.

En patinaje artístico, el encargado de portar la bandera mexicana será Donovan Carrillo, quien asistirá a sus segundos Juegos Olímpicos, tras su destacada participación en Beijing 2022.

En esquí cross country, competirán Allan Corona y Regina Martínez, ambos debutando en una justa olímpica invernal.