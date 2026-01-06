Así se compone el equipo mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, México ya tiene definidos a los deportistas que integrarán la delegación nacional que competirá en distintas disciplinas invernales.
Hasta el momento, el país estará representado por cinco atletas, quienes participarán en patinaje artístico, esquí alpino y esquí cross country.
En patinaje artístico, el encargado de portar la bandera mexicana será Donovan Carrillo, quien asistirá a sus segundos Juegos Olímpicos, tras su destacada participación en Beijing 2022.
En esquí cross country, competirán Allan Corona y Regina Martínez, ambos debutando en una justa olímpica invernal.
Por parte del esquí alpino, la experimentada Sarah Schleper disputará sus séptimos Juegos Olímpicos, consolidándose como una de las atletas más longevas del equipo. El quinto integrante será Lasse Gaxiola o Alessandro Cantele, a la espera del resultado final que definirá el cupo restante el próximo 18 de enero.
La delegación mexicana se prepara para representar al país en una de las justas deportivas más importantes del mundo, con atletas que combinan juventud, experiencia y disciplina.
BCT