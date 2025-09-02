Así podrás solicitar el reembolso de tu boleto del América vs Pachuca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América dio a conocer el procedimiento para los aficionados que compraron boletos del partido contra Pachuca, el cual no se llevará a cabo como estaba programado. El proceso de reembolso iniciará a partir del 3 de septiembre y variará según la forma de pago.

Reembolso con tarjeta

Si la compra fue realizada con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se hará de manera automática a la misma tarjeta de pago, sin necesidad de acudir a taquilla.

Reembolso en efectivo