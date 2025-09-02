Deportes

Así podrás solicitar el reembolso de tu boleto del América vs Pachuca

Así podrás solicitar el reembolso de tu boleto del América vs Pachuca
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América dio a conocer el procedimiento para los aficionados que compraron boletos del partido contra Pachuca, el cual no se llevará a cabo como estaba programado. El proceso de reembolso iniciará a partir del 3 de septiembre y variará según la forma de pago.

Reembolso con tarjeta

  • Si la compra fue realizada con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se hará de manera automática a la misma tarjeta de pago, sin necesidad de acudir a taquilla.

Reembolso en efectivo

  • Los aficionados deberán acudir a la taquilla 15 del Estadio Ciudad de los Deportes en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

  • El periodo será del miércoles 3 al viernes 12 de septiembre, con excepción del domingo 7.

  • Es indispensable presentar el boleto físico del partido y una identificación oficial.

Reembolsos posteriores

  • Después del 12 de septiembre, los reembolsos se realizarán en las oficinas del Estadio Banorte, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 17:00 horas, con los mismos requisitos.

El club recordó que para resolver dudas sobre este proceso los aficionados pueden ponerse en contacto con las cuentas oficiales de @AyudaAzulcrema en X, Facebook e Instagram.

