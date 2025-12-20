Así fue la fractura de mandíbula que le provocó Anthony Joshua a Jake Paul [VIDEO]

El golpe no solo selló el nocaut, sino que también causó una fractura doble en la mandíbula de Paul, de acuerdo con medios especializados.

A pesar del duro castigo recibido, Jake Paul no tardó en encender la polémica al lanzar nuevamente un reto público a Saúl “Canelo” Álvarez, quien en múltiples ocasiones ha rechazado enfrentarlo. El creador de contenido ha buscado consolidarse como boxeador profesional a través de peleas de exhibición, como las que ha tenido ante figuras como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.

Con esta derrota, Jake Paul mantiene un récord de 12 victorias, siete de ellas por la vía del nocaut. Aunque su trayectoria ha sido criticada por enfrentar rivales fuera de su categoría o retirados, el influencer sigue apostando por hacer carrera en el boxeo.

mrh