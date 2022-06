Artemarcialista michoacana busca patrocinadores para asistir a Panamericano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La artemarcialista michoacana Lakhsmi Rizó Aguilar ganó el primer lugar en el Nacional de Wushu en Chihuahua para así lograr un pase y representar a México en el Panamericano de dicha arte marcial que se realizará este año en Brasil, del 21 al 26 de julio, pero para lo cual busca el apoyo de patrocinadores que le ayuden a solventar el viaje.

En entrevista con MiMorelia.com, Lakhsmi Rizó platicó que comenzó desde los cuatro años de edad a practicar Wushu, o conocido también como Kung Fu, porque su mamá y familiares lo practicaban, pero fue hasta los siete años de edad que inició a nivel competitivo en el arte de espadas, también conocido como Wushu contemporáneo.

Lakhsmi Rizó dijo que a la edad de 15 años ya se especializó en este deporte, por lo que dentro de sus posibilidades reunió un equipo de contó un nutriólogo y un psicólogo, lo que le ha permitido destacar en eventos locales, estatales y nacionales, por lo que es la primera ocasión que representará a México a nivel internacional.

Pero pese a ganar su boleto al evento internacional para representar al país y a Michoacán, Lakhsmi no ha recibido el apoyo económico por parte de los gobiernos federales y estatales, a través de la Conade y Cecufid, ya que a nivel federal argumentan que no hay recursos y en el estado no la han recibido para hablar sobre el tema.

La artemarcialista michoacana ocupa alrededor de 41 mil pesos, para solventar los gastos de transporte, hospedaje y traslados en Brasil, pero además el 8 de junio debe dar el 25% de abono para hacer las reservaciones.

Ante esta situación, comentó que sus amigos han hecho diferentes dinámicas, como ofrecer clases de Wushu y Break Dance, para apoyarla, por lo que ella también dará clases de Wushu a 50 pesos por día o la mensualidad de 350 pesos, de lunes a viernes de 16:00 horas a 17:00 y de 17:00 a 18:00 horas en la calle Socialismo #192, colonia Obrera, en la ciudad de Morelia

Los que deseen apoyar con cualquier aportación económica lo pueden hacer a través de las siguientes cuentas bancarias: 4815163062441541 a nombre de José Manuel Reyes o 646012206818237800 a nombre de Lakhsmi Rizó.

EA