Arrancan los playoffs de Grandes Ligas: así se jugarán las Series Divisionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El béisbol de Grandes Ligas entra en su etapa más emocionante: los MLB Playoffs 2025 ya están en marcha y el diamante se convierte en escenario de drama, rivalidades históricas y sueños de gloria.
Tras una temporada regular marcada por la incertidumbre hasta el último out, los equipos clasificados disputaron la ronda de comodines, que dejó como saldo emociones intensas y series definidas al máximo de juegos. Los Dodgers de Los Ángeles fueron el único conjunto que barrió sin miramientos, avanzando con paso firme para enfrentar a los Phillies de Filadelfia. Por su parte, los Cachorros de Chicago doblegaron a los Padres de San Diego y se medirán contra los Cerveceros de Milwaukee.
En la Liga Americana, los Tigres de Detroit sorprendieron a los Guardians de Cleveland en un Juego 3 lleno de batazos oportunos, lo que les valió el pase para medirse con los Marineros de Seattle. En paralelo, los Yankees de Nueva York superaron con autoridad a los Red Sox y ahora buscarán la gloria frente a los Blue Jays de Toronto.
Cada serie será al mejor de cinco juegos, con la posibilidad de definirse en escenarios cargados de tensión. Octubre promete emociones intensas, pues el camino lleva inevitablemente a la Serie Mundial 2025, que se jugará del 24 de octubre al 1 de noviembre, si es necesario llegar a siete partidos.
