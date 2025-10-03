Arrancan los playoffs de Grandes Ligas: así se jugarán las Series Divisionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El béisbol de Grandes Ligas entra en su etapa más emocionante: los MLB Playoffs 2025 ya están en marcha y el diamante se convierte en escenario de drama, rivalidades históricas y sueños de gloria.

Tras una temporada regular marcada por la incertidumbre hasta el último out, los equipos clasificados disputaron la ronda de comodines, que dejó como saldo emociones intensas y series definidas al máximo de juegos. Los Dodgers de Los Ángeles fueron el único conjunto que barrió sin miramientos, avanzando con paso firme para enfrentar a los Phillies de Filadelfia. Por su parte, los Cachorros de Chicago doblegaron a los Padres de San Diego y se medirán contra los Cerveceros de Milwaukee.

En la Liga Americana, los Tigres de Detroit sorprendieron a los Guardians de Cleveland en un Juego 3 lleno de batazos oportunos, lo que les valió el pase para medirse con los Marineros de Seattle. En paralelo, los Yankees de Nueva York superaron con autoridad a los Red Sox y ahora buscarán la gloria frente a los Blue Jays de Toronto.