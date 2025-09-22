¡Arranca La Madriguera! UMSNH abre inscripciones para jóvenes futbolistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció la apertura de inscripciones para el Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años.

Los entrenamientos se llevarán a cabo lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria.

El programa está abierto para las ramas varonil y femenil, y tiene como objetivo promover la práctica del fútbol entre la comunidad moreliana en un espacio formativo y recreativo.

Costos y detalles: