¡Arranca La Madriguera! UMSNH abre inscripciones para jóvenes futbolistas

ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció la apertura de inscripciones para el Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años.

Los entrenamientos se llevarán a cabo lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria.

El programa está abierto para las ramas varonil y femenil, y tiene como objetivo promover la práctica del fútbol entre la comunidad moreliana en un espacio formativo y recreativo.

Costos y detalles:

  • Inscripción única: $400 pesos, incluye seguro y playera de entrenamiento.

  • Mensualidad:

    • $400 pesos para participantes externos

    • $350 pesos para la comunidad nicolaita

El proyecto es coordinado por Francisco Farfán Reyes, y las inscripciones están disponibles desde ahora. Las actividades comienzan el 1 de octubre.

Informes:

  • Teléfonos: 4431715092 y 4433514508

