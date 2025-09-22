¡Arranca La Madriguera! UMSNH abre inscripciones para jóvenes futbolistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció la apertura de inscripciones para el Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años.
Los entrenamientos se llevarán a cabo lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria.
El programa está abierto para las ramas varonil y femenil, y tiene como objetivo promover la práctica del fútbol entre la comunidad moreliana en un espacio formativo y recreativo.
Inscripción única: $400 pesos, incluye seguro y playera de entrenamiento.
Mensualidad:
$400 pesos para participantes externos
$350 pesos para la comunidad nicolaita
El proyecto es coordinado por Francisco Farfán Reyes, y las inscripciones están disponibles desde ahora. Las actividades comienzan el 1 de octubre.
Teléfonos: 4431715092 y 4433514508