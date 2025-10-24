Arranca Jornada 15: Clásico Tapatío, Gignac por récord y boletos a Liguilla en juego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX se disputará del 24 al 26 de octubre y marcará el inicio de la recta final del torneo. Esta fecha puede ser determinante para varios equipos que buscan asegurar su pase a la Liguilla o mantenerse en la pelea por el Play-In. Además, se vivirá una nueva edición del Clásico Tapatío y el delantero André-Pierre Gignac podría alcanzar una marca histórica.
Pachuca y Tijuana: Podrían asegurar el Play-In si ganan y Atlas o Atlético de San Luis no suman.
Chivas: Necesita ganar, que Pumas no gane y que Santos y Querétaro empaten.
América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul: Podrían sellar su boleto directo a Cuartos de Final si ganan o cumplen con la regla de minutos de menores.
Toluca: Tiene en la mira los Cuartos de Final, pero sus minutos de menores requieren análisis especial por la ausencia de Everardo López.
⚽ FC Juárez vs. Puebla
Estadio Benito Juárez | 19:00 hrs
Juárez busca su quinta victoria en casa del torneo ante un Puebla que no gana de visitante desde febrero.
⚽ Mazatlán FC vs. América
Estadio El Encanto | 21:00 hrs
América ha ganado 8 de 10 encuentros ante Mazatlán y llega con goles en todas las jornadas del torneo.
⚽ Tigres vs. Tijuana
Estadio Universitario | 17:00 hrs
Tigres suma 9 victorias seguidas en casa ante Xolos. Juan Brunetta busca su quinto juego consecutivo con gol.
⚽ León vs. Pumas
Estadio León | 19:00 hrs
Duelo de equipos en crisis. León no gana en 7 juegos; Pumas en 6. El historial reciente favorece a los universitarios.
⚽ Guadalajara vs. Atlas
Estadio Akron | 19:07 hrs
Clásico Tapatío #254. Chivas busca tercera victoria consecutiva en casa; Atlas no gana como visitante en 6 juegos.
⚽ Cruz Azul vs. Monterrey
Estadio Olímpico Universitario | 21:05 hrs
Duelo directo por Cuartos de Final. La Máquina nunca ha perdido ante Rayados en casa.
⚽ Santos vs. Querétaro
Estadio TSM Corona | 17:00 hrs
Querétaro domina el historial reciente. Santos quiere hilvanar tercera victoria en casa.
⚽ Atlético de San Luis vs. Necaxa
Estadio Alfonso Lastras | 19:00 hrs
San Luis busca tercera victoria al hilo. Necaxa llega con cinco derrotas seguidas fuera de casa.
⚽ Toluca vs. Pachuca
Estadio Nemesio Diez | 19:00 hrs
Duelo de alto nivel. Toluca está invicto ante Pachuca en los últimos cinco torneos y suma cuatro victorias seguidas en casa.
El delantero francés André-Pierre Gignac podría escribir un nuevo capítulo en su legado dentro de la Liga MX este fin de semana. Con más de 183 goles en el futbol mexicano, Gignac ya superó a figuras como Ricardo "Tuca" Ferretti (182 goles) y está a punto de ingresar al Top 10 de máximos goleadores históricos del torneo, según datos de Infobae y RÉCORD.
Actualmente, se ubica entre los primeros lugares de la tabla de anotadores en torneos cortos y cualquier gol que anote en el duelo entre Tigres y Tijuana podría colocarlo oficialmente entre los 10 máximos goleadores de todos los tiempos en la Liga MX.
Además, Gignac ha sido campeón de goleo en tres ocasiones, siendo el primer europeo en lograrlo en México, y mantiene una sólida racha ofensiva con Tigres, donde ya es el máximo anotador histórico del club con más de 200 goles en todas las competencias.
