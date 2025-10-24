Arranca Jornada 15: Clásico Tapatío, Gignac por récord y boletos a Liguilla en juego

📊 Lo que está en juego:

Pachuca y Tijuana: Podrían asegurar el Play-In si ganan y Atlas o Atlético de San Luis no suman.

Chivas: Necesita ganar, que Pumas no gane y que Santos y Querétaro empaten.

América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul: Podrían sellar su boleto directo a Cuartos de Final si ganan o cumplen con la regla de minutos de menores.

Toluca: Tiene en la mira los Cuartos de Final, pero sus minutos de menores requieren análisis especial por la ausencia de Everardo López.

🗓️ Partidos destacados de la Jornada 15:

Viernes 24 de octubre

⚽ FC Juárez vs. Puebla

Estadio Benito Juárez | 19:00 hrs

Juárez busca su quinta victoria en casa del torneo ante un Puebla que no gana de visitante desde febrero.

⚽ Mazatlán FC vs. América

Estadio El Encanto | 21:00 hrs

América ha ganado 8 de 10 encuentros ante Mazatlán y llega con goles en todas las jornadas del torneo.

Sábado 25 de octubre

⚽ Tigres vs. Tijuana

Estadio Universitario | 17:00 hrs

Tigres suma 9 victorias seguidas en casa ante Xolos. Juan Brunetta busca su quinto juego consecutivo con gol.

⚽ León vs. Pumas

Estadio León | 19:00 hrs

Duelo de equipos en crisis. León no gana en 7 juegos; Pumas en 6. El historial reciente favorece a los universitarios.

⚽ Guadalajara vs. Atlas

Estadio Akron | 19:07 hrs

Clásico Tapatío #254. Chivas busca tercera victoria consecutiva en casa; Atlas no gana como visitante en 6 juegos.

⚽ Cruz Azul vs. Monterrey

Estadio Olímpico Universitario | 21:05 hrs

Duelo directo por Cuartos de Final. La Máquina nunca ha perdido ante Rayados en casa.

Domingo 26 de octubre

⚽ Santos vs. Querétaro

Estadio TSM Corona | 17:00 hrs

Querétaro domina el historial reciente. Santos quiere hilvanar tercera victoria en casa.

⚽ Atlético de San Luis vs. Necaxa

Estadio Alfonso Lastras | 19:00 hrs

San Luis busca tercera victoria al hilo. Necaxa llega con cinco derrotas seguidas fuera de casa.

⚽ Toluca vs. Pachuca

Estadio Nemesio Diez | 19:00 hrs

Duelo de alto nivel. Toluca está invicto ante Pachuca en los últimos cinco torneos y suma cuatro victorias seguidas en casa.