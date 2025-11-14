¡Arranca el motor! Así fue la prueba de Checo con Cadillac en Imola [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios meses de especulación, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalmente realizó sus primeras pruebas en pista con la escudería Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026.
Las pruebas se llevaron a cabo esta segunda semana de noviembre en el legendario circuito de Imola, Italia, bajo un formato de simulación que incluyó tandas largas y simulacros de clasificación.
A través de las redes sociales de la F1 y del propio piloto, se compartieron imágenes donde se ve a Checo a bordo de un monoplaza Ferrari SF-23, auto utilizado debido a que Cadillac aún se encuentra en desarrollo de su vehículo y unidad de potencia.
El uso del Ferrari se debe a un acuerdo entre Cadillac y la escudería italiana, ya que será Ferrari quien proveerá los motores para el nuevo equipo estadounidense.
Durante las sesiones, Checo completó 91 vueltas, lo que equivale a unos 450 kilómetros de pruebas técnicas. Aunque no se buscó romper tiempos récord, el objetivo fue generar datos clave para el desarrollo del nuevo monoplaza.
Tras esta primera fase de pruebas con sus pilotos —Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas— Cadillac continuará el desarrollo del motor en su fábrica ubicada en Inglaterra. Se espera que antes de finalizar 2025, la escudería reciba el primer motor Ferrari para pruebas de encendido.
La participación de Checo Pérez en este proyecto lo coloca en una nueva etapa de su carrera, luego de su paso por Red Bull Racing, consolidándolo como figura clave en la expansión del automovilismo norteamericano en la F1.
mrh