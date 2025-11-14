¡Arranca el motor! Así fue la prueba de Checo con Cadillac en Imola [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios meses de especulación, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalmente realizó sus primeras pruebas en pista con la escudería Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Las pruebas se llevaron a cabo esta segunda semana de noviembre en el legendario circuito de Imola, Italia, bajo un formato de simulación que incluyó tandas largas y simulacros de clasificación.

A través de las redes sociales de la F1 y del propio piloto, se compartieron imágenes donde se ve a Checo a bordo de un monoplaza Ferrari SF-23, auto utilizado debido a que Cadillac aún se encuentra en desarrollo de su vehículo y unidad de potencia.

El uso del Ferrari se debe a un acuerdo entre Cadillac y la escudería italiana, ya que será Ferrari quien proveerá los motores para el nuevo equipo estadounidense.