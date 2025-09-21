Arnulfo Castorena da a México su primer oro en el Mundial de Para Natación Singapur 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nadador paralímpico José Arnulfo Castorena Vélez conquistó la medalla de oro en la prueba de 50 metros pecho SB2, en el arranque del Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025, con un tiempo de 57.41 segundos.

La información fue compartida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tras la premiación del tritón mexicano, quien también fue campeón en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

“Me siento contento y orgulloso por lo que hice, traté de romper mi propio récord, pero unos pequeños detalles me lo impidieron, por el dolor de brazo y cansancio, pero feliz porque se logró nuevamente estar en el primer lugar”, expresó Castorena tras recibir la medalla.