Argentina vs Marruecos: cuándo y dónde ver la final del Mundial Sub-20

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Copa del Mundo Sub-20 ya tiene a sus dos finalistas: Argentina y Marruecos. La albiceleste logró imponerse en un duelo intenso ante Colombia por la mínima diferencia, en un partido que se definió en los minutos finales y que dejó fuera a un conjunto cafetero que luchó, pero no logró capitalizar sus oportunidades.
El duelo, disputado con gran intensidad, mostró a una Colombia propositiva y volcada al ataque, dominando largos tramos del encuentro. Sin embargo, los dirigidos por la albiceleste apostaron por el orden defensivo y la paciencia para esperar el momento adecuado.
Ese instante llegó al minuto 72, cuando Mateo Silvetti aprovechó un pase filtrado que rompió la línea defensiva colombiana. Solo frente al arquero, el delantero argentino no falló y definió con clase para marcar el único gol del partido, desatando la euforia de su equipo y de los aficionados presentes.
Tras el tanto, el cuadro colombiano se descontroló. A medida que el reloj avanzaba, los errores aumentaron, y con ellos las amonestaciones. La frustración se hizo evidente, al punto de sufrir una expulsión y múltiples tarjetas en los minutos finales. Aunque hubo críticas al arbitraje por supuestas decisiones polémicas, la falta de claridad en el último tercio fue el gran pecado de Colombia, que se despide con sabor amargo del torneo.
Con esta victoria, Argentina avanza a la final, donde se enfrentará a un sorprendente Marruecos, que eliminó a Francia en penales en la otra semifinal. Será un choque inédito entre dos estilos de juego distintos, pero igual de competitivos.
La gran final del Mundial Sub-20 se jugará el próximo domingo 19 de octubre, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México y podrás verla en vivo a través de TUDN, ViX y Canal 9.
Ambos equipos buscarán levantar el trofeo en un duelo que promete emociones fuertes y un cierre espectacular para este campeonato juvenil.
mrh