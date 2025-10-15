Argentina vs Marruecos: cuándo y dónde ver la final del Mundial Sub-20

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Copa del Mundo Sub-20 ya tiene a sus dos finalistas: Argentina y Marruecos. La albiceleste logró imponerse en un duelo intenso ante Colombia por la mínima diferencia, en un partido que se definió en los minutos finales y que dejó fuera a un conjunto cafetero que luchó, pero no logró capitalizar sus oportunidades.

El duelo, disputado con gran intensidad, mostró a una Colombia propositiva y volcada al ataque, dominando largos tramos del encuentro. Sin embargo, los dirigidos por la albiceleste apostaron por el orden defensivo y la paciencia para esperar el momento adecuado.

Ese instante llegó al minuto 72, cuando Mateo Silvetti aprovechó un pase filtrado que rompió la línea defensiva colombiana. Solo frente al arquero, el delantero argentino no falló y definió con clase para marcar el único gol del partido, desatando la euforia de su equipo y de los aficionados presentes.