Arbitraje mexicano hace historia: Katia Itzel, sexta mejor del planeta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arbitraje mexicano arrancó el 2026 con un logro sin precedentes: Katia Itzel García, silbante originaria de la Ciudad de México y con 33 años de edad, fue reconocida como una de las mejores árbitras del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

García ocupó la sexta posición global en el ranking anual, al sumar 15 puntos, consolidándose como la mejor árbitra de Concacaf y la segunda mejor de América, solo un punto detrás de la brasileña Edina Alves. El listado fue encabezado por la italiana Maria Sole Ferrieri, con 97 unidades.

Pionera en la Liguilla varonil

Durante 2025, Katia Itzel hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla de la Liga MX varonil, cuando fungió como central en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final entre Toluca y FC Juárez.

Además, acumuló participaciones en 13 encuentros de la Liga MX entre los torneos Clausura y Apertura, demostrando firmeza en su criterio: sancionó 41 tarjetas amarillas y una roja solo en el segundo semestre del año.