Arbitraje mexicano dirigirá la final de la Women’s Champions Cup de la FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arbitraje mexicano tendrá presencia histórica en la final de la Women’s Champions Cup de la FIFA, luego de que una quinteta de árbitras, encabezada por Katia Itzel García Mendoza, fue designada para dirigir el partido decisivo del torneo femenil de clubes.

La final se disputará el domingo 1 de febrero, cuando Arsenal Women FC se enfrente a SC Corinthians, con un cuerpo arbitral conformado en su totalidad por oficiales mexicanas, informó la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Katia Itzel García Mendoza será la árbitra central, acompañada por Karen Janett Díaz Medina y Sandra Ramírez Alemán como árbitras asistentes. Además, Karen Hernández Andrade fungirá como cuarta árbitra, mientras que Diana Stephania Pérez Borja estará a cargo del VAR.

El duelo marcará el cierre de la edición inaugural de la Women’s Champions Cup de la FIFA, torneo que reúne a clubes campeones de distintas confederaciones.

El Arsenal Women FC obtuvo su pase a esta competencia en mayo de 2025, tras vencer al FC Barcelona en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, resultado que les permitió avanzar directamente a las semifinales, donde superaron al ASFAR en el estadio de Brentford el 28 de enero.