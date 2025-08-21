Antonia Sánchez, de México, gana oro y rompe récord en 400m vallas en Asu2025

Asunción, Paraguay (MiMorelia.com).- La velocista mexicana Antonia Sánchez conquistó la medalla de oro en la final de los 400 metros con vallas femenil, durante las competencias de atletismo en los Juegos Juveniles Asu2025, al detener el cronómetro en 55.91 segundos e imponer una nueva marca para esta justa continental.

A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio a conocer este logro que representa la segunda medalla de oro del día para la delegación mexicana, consolidando una jornada histórica para el país en la pista.

Con su destacada actuación, Sánchez superó a sus rivales de Islas Vírgenes y Jamaica, quienes completaron el podio:

🥇 Antonia Sánchez (México) – 55.91 segundos – Nuevo récord del evento

🥈 Representante de Islas Vírgenes (🇻🇮)

🥉 Representante de Jamaica (🇯🇲)

Este resultado posiciona a México con fuerza dentro del medallero del atletismo juvenil en Asu2025, confirmando el buen momento de la delegación nacional en pruebas de velocidad.

