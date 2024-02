Anggie Valencia, primer clasificada de Michoacán para atletismo en los paranacionales de la Conade

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el consejo de que confiar en la capacidad de uno mismo para alcanzar las metas y buscar la manera de cómo llegar a ellas, pese a los comentarios, que a veces suelen convertirse en una barrera, María de los Ángeles Valencia Basurto, mejor conocida como Anggie Valencia, se convirtió en la primer clasificada de Michoacán en atletismo para participar en los juegos Paranacionales de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

En entrevista exclusiva con MIMORELIA.COM, la joven atleta de apenas 19 años de edad señaló que en algún momento su discapacidad visual y los comentarios de algunas personas sobre su peso y su condición la hicieron dudar sobre el incursionar en el atletismo, rama del deporte que comenzó a practicar desde hace aproximadamente seis meses; sin embargo, señaló que es importante animarse y confiar en las capacidades personales.

"De entrada el atletismo para mí es algo muy bonito, pero también ha sido difícil el proceso, durante lo que fue la acreditación ante federación, la clasificación y todo eso. Tuve miedo porque de pronto sí dije '¿y si no soy elegible?' [...] Ha sido un poco difícil porque sabemos que no es muy conocido el deporte para personas con discapacidad aquí en Michoacán, menos la visual, y me he tenido que preparar física y emocionalmente, los comentarios o algunas otras cosas, pero aquí estamos al final”, compartió.