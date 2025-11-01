Deportes

Andrea Becerra, Donovan Carrillo y más: ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dieciséis deportistas, entrenadores, árbitros y promotores fueron seleccionados como ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, reconocimiento que otorga el Gobierno de México a quienes han destacado en el ámbito deportivo durante el último año.

El jurado deliberó en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Conade, reconociendo a atletas olímpicos, paralímpicos, profesionales y figuras clave en el impulso del deporte nacional. La ceremonia oficial se celebrará en noviembre y estará encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lista completa de ganadores:

➤ Deporte no profesional

  • Andrea Maya Becerra Arizaga – Tiro con arco

  • Alegna Aryday González Muñoz – Atletismo

  • Uziel Aarón Muñoz Galarza – Atletismo

  • Osmar Olvera Ibarra – Clavados

Deporte profesional

  • Isaac Del Toro Romero – Ciclismo

Deporte paralímpico

  • Luis Carlos López Valenzuela – Paraatletismo

  • Osiris Aneth Machado Plata – Paraatletismo

Entrenadores

  • Alejandro Laberdesque Vázquez – Atletismo

  • Karen Selene Montellano Ruvalcaba – Tiro con arco

Jueces / Árbitros

  • Araceli Ornelas Caballero – Taekwondo

  • Leslie Selene Velasco González – Parapowerlifting

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

  • Gabriela Belem Agúndez García – Clavados

  • Donovan Daniel Carrillo Suazo – Patinaje sobre hielo

  • José Arnulfo Castorena Vélez – Paranatación

  • María Lorena Ramírez Nahueachi – Atletismo (ultramaratones)

Fomento al deporte

  • Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

Cada uno de los ganadores recibirá una medalla de oro, una roseta, un diploma firmado por la presidenta de México y una compensación económica de $796,005.00 pesos.

La edición 2025 será especial por celebrarse el 50 aniversario de este galardón que busca impulsar el reconocimiento y la cultura del esfuerzo en el país.

