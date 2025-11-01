Andrea Becerra, Donovan Carrillo y más: ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dieciséis deportistas, entrenadores, árbitros y promotores fueron seleccionados como ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, reconocimiento que otorga el Gobierno de México a quienes han destacado en el ámbito deportivo durante el último año.

El jurado deliberó en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Conade, reconociendo a atletas olímpicos, paralímpicos, profesionales y figuras clave en el impulso del deporte nacional. La ceremonia oficial se celebrará en noviembre y estará encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.