Andrea Becerra, Donovan Carrillo y más: ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dieciséis deportistas, entrenadores, árbitros y promotores fueron seleccionados como ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, reconocimiento que otorga el Gobierno de México a quienes han destacado en el ámbito deportivo durante el último año.
El jurado deliberó en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Conade, reconociendo a atletas olímpicos, paralímpicos, profesionales y figuras clave en el impulso del deporte nacional. La ceremonia oficial se celebrará en noviembre y estará encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Andrea Maya Becerra Arizaga – Tiro con arco
Alegna Aryday González Muñoz – Atletismo
Uziel Aarón Muñoz Galarza – Atletismo
Osmar Olvera Ibarra – Clavados
Isaac Del Toro Romero – Ciclismo
Luis Carlos López Valenzuela – Paraatletismo
Osiris Aneth Machado Plata – Paraatletismo
Alejandro Laberdesque Vázquez – Atletismo
Karen Selene Montellano Ruvalcaba – Tiro con arco
Araceli Ornelas Caballero – Taekwondo
Leslie Selene Velasco González – Parapowerlifting
Gabriela Belem Agúndez García – Clavados
Donovan Daniel Carrillo Suazo – Patinaje sobre hielo
José Arnulfo Castorena Vélez – Paranatación
María Lorena Ramírez Nahueachi – Atletismo (ultramaratones)
Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez
Cada uno de los ganadores recibirá una medalla de oro, una roseta, un diploma firmado por la presidenta de México y una compensación económica de $796,005.00 pesos.
La edición 2025 será especial por celebrarse el 50 aniversario de este galardón que busca impulsar el reconocimiento y la cultura del esfuerzo en el país.
