Andrés Lillini se queda como director técnico en Pumas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director técnico de Pumas, Andrés Lillini seguirá al mando del equipo universitario pese a los malos resultados en las últimas jornadas.

El vicepresidente deportivo de Pumas, Miguel Mejía Barón, ratificó al argentino en su posición y que se trata de una decisión de la directiva.

"La confianza en Andrés Lillini no es a corto plazo, es a largo plazo. No me espanta la palabra crisis. Estar en crisis es parte de los retos que nos tiene la vida. Hoy estamos en alarma y descontentos", reconoció.

Esta semana hubo rumores de que el estratega podría salir del club felino, sin embargo Mejía Barón descartó esa posibilidad.