Análisis: Chivas tiene ventaja histórica sobre Mazatlán rumbo a la Jornada 13 del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la pausa por la Fecha FIFA, el Club Guadalajara se prepara para encarar un duelo que podría consolidar su buen momento en el torneo Apertura 2025, cuando reciba este fin de semana a Mazatlán en la Jornada 13.

Chivas llega con la motivación de buscar su cuarta victoria al hilo, y con la mira puesta en alcanzar los puestos de clasificación directa a la liguilla, de los cuales lo separan sólo tres puntos. El panorama luce favorable para los tapatíos, tanto por su actualidad como por su dominio histórico frente a los sinaloenses.

En los 10 enfrentamientos previos entre ambos clubes, el Rebaño Sagrado ha mostrado una marcada superioridad: ha ganado en cinco ocasiones, empatado tres y solo ha perdido dos veces. Además, el equipo rojiblanco ha sido contundente en ataque, con 18 goles a favor por apenas 11 en contra, y ha anotado en cada uno de esos partidos.

El Estadio Akron ha sido un terreno especialmente difícil para Mazatlán. En sus cinco visitas, solo ha podido ganar una vez; en cambio, Chivas ha salido victorioso en cuatro de esos duelos. La última vez que se enfrentaron en Guadalajara, el equipo local se impuso 2-0, con anotaciones de Armando González y Cade Cowell.