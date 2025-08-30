Amazon Music Live llega a México con conciertos tras partidos de Chivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon Music anunció el lanzamiento de Amazon Music Live en México, una iniciativa que unirá música y deporte con conciertos en vivo después de partidos del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) en el Estadio Akron.

La primera edición comenzará este sábado 30 de agosto, al término del encuentro entre Chivas y Cruz Azul, con la participación de La Adictiva, reconocida agrupación del regional mexicano.

“La música siempre ha sido un puente con nuestra gente, y ahora poder compartirla en un escenario que une pasión, futbol y música es algo único”, expresó La Adictiva sobre su participación.

El lineup incluirá a artistas de diversos géneros musicales, con presentaciones confirmadas en las siguientes fechas:

30 de agosto – La Adictiva (Chivas vs. Cruz Azul)

20 de septiembre – María José (Chivas vs. Toluca)

18 de octubre – Guaynaa (Chivas vs. Mazatlán)

25 de octubre – Belanova (Chivas vs. Atlas, Clásico Tapatío)

8 de noviembre – Intocable (Chivas vs. Monterrey)

2026 – Porter (rival por confirmar)

Todos los conciertos serán transmitidos en vivo por Prime Video, con disponibilidad on-demand para los suscriptores en México.

Paul Forat, Head de Industria Musical para Spanish Speaking Latam en Amazon Music, destacó:

“Traer Amazon Music Live a México es más que una iniciativa de entretenimiento: es una forma de celebrar lo que nos une”.

El formato, ya consolidado en Estados Unidos con artistas internacionales, llega por primera vez a México y posiciona al país como un referente de innovación en el entretenimiento musical.

mrh