Amaury Vergara desprecia a José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente y uno de los socios del Atlético Morelia, José Luis Higuera, fue rechazado y despreciado por Amaury Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara.

Resulta después del evento del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que se llevó a cabo en Pachuca y al que asistieron varios directivos y dueño de clubes de futbol, José Luis Higuera quiso saludar a Amaury pero éste lo rechazo.

Amaury Vergara, hijo de Jorge Vergara (dueño de las Chivas hasta su fallecimiento), se encontraba firmando autógrafos a algunos fanáticos, en eso sale Higuera y se dirige hacia él por la espalda, le toca el brazo y extiende su mano para el saludo "Amaury, ¿cómo estás? Un gusto saludarte", dijo, pero la respuesta no fue la esperada.

El ahora dueño de Chivas, se dispone a saludar pero cuando se da cuenta de que se trata de José Luis Higuera rectifica "No, no, no me saludes tú. No me saludes. Es más no te me vuelvas a acercar nunca más"", dijo Amaury a Higuera mientras éste se retiraba y sólo se limitó a contestar "órale".