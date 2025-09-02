América y Chivas jugarían sin afición en la Ciudad de los Deportes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una reunión clave entre representantes de la Alcaldía Benito Juárez, directivos del Club América y autoridades del Estadio Ciudad de los Deportes, se determinó que el encuentro entre América y Chivas se llevará a cabo en dicho recinto sin la presencia de aficionados, como parte de un acuerdo para garantizar la seguridad de vecinos y asistentes.

La decisión fue oficializada tras más de una hora de deliberaciones realizadas en las oficinas de la alcaldía, donde se evaluaron los protocolos de Protección Civil y las medidas de seguridad requeridas para los siete próximos eventos deportivos en el estadio, incluyendo cuatro partidos de la Liga MX Femenil y tres del torneo varonil.