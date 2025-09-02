América y Chivas jugarían sin afición en la Ciudad de los Deportes

Deportes

El clásico América contra Chivas será el 13 de septiembre en CDMX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una reunión clave entre representantes de la Alcaldía Benito Juárez, directivos del Club América y autoridades del Estadio Ciudad de los Deportes, se determinó que el encuentro entre América y Chivas se llevará a cabo en dicho recinto sin la presencia de aficionados, como parte de un acuerdo para garantizar la seguridad de vecinos y asistentes.

La decisión fue oficializada tras más de una hora de deliberaciones realizadas en las oficinas de la alcaldía, donde se evaluaron los protocolos de Protección Civil y las medidas de seguridad requeridas para los siete próximos eventos deportivos en el estadio, incluyendo cuatro partidos de la Liga MX Femenil y tres del torneo varonil.

“El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos”
informó personal de la alcaldía

Según lo acordado, la operación del inmueble continuará de forma regular para los juegos del Club América, tanto en su rama femenil como varonil, pero se mantendrán los filtros y dispositivos de vigilancia ya aplicados desde noviembre pasado.

Los protocolos de vigilancia quedarán divididos en dos niveles:

  • Interior del estadio: el control será responsabilidad del personal del Club América o de los operadores del Estadio Ciudad de los Deportes.

  • Exterior y vialidades: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutará el operativo “Ladrillera”, que contempla cierres parciales o totales de calles cercanas, según el aforo previsto.

