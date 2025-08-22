¿América vs Chivas en EE.UU.? Club presiona por partidos oficiales fuera de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, reavivó la conversación sobre la posibilidad de llevar partidos oficiales de la Liga MX a Estados Unidos, una idea que ha generado polémica entre la afición y que el directivo considera viable, especialmente si se permite un partido entre el Barcelona y el Villarreal en territorio estadounidense.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro de la jornada 6 ante Atlas, Baños expresó su deseo de que América pueda disputar un encuentro de liga fuera de México, aprovechando el respaldo de los millones de connacionales que residen en el país vecino.

“Sería impresionante ver un partido de la liga oficial en Estados Unidos. Quién no se podría imaginar un América vs. Chivas, no tengo duda de que entrarían 90, cien mil personas en el estadio”, aseguró Baños.

El directivo señaló que el club ha buscado esta posibilidad desde hace tiempo, aunque la propuesta ha enfrentado múltiples negativas.