¿América vs Chivas en EE.UU.? Club presiona por partidos oficiales fuera de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, reavivó la conversación sobre la posibilidad de llevar partidos oficiales de la Liga MX a Estados Unidos, una idea que ha generado polémica entre la afición y que el directivo considera viable, especialmente si se permite un partido entre el Barcelona y el Villarreal en territorio estadounidense.
Durante una conferencia de prensa previa al encuentro de la jornada 6 ante Atlas, Baños expresó su deseo de que América pueda disputar un encuentro de liga fuera de México, aprovechando el respaldo de los millones de connacionales que residen en el país vecino.
“Sería impresionante ver un partido de la liga oficial en Estados Unidos. Quién no se podría imaginar un América vs. Chivas, no tengo duda de que entrarían 90, cien mil personas en el estadio”, aseguró Baños.
El directivo señaló que el club ha buscado esta posibilidad desde hace tiempo, aunque la propuesta ha enfrentado múltiples negativas.
Baños también cuestionó que se le otorgue prioridad a partidos de ligas europeas como LaLiga de España, mientras los equipos mexicanos, a pesar de su cercanía geográfica, no reciban el mismo trato por parte de las autoridades deportivas.
“No entendemos cómo se le está dando prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos el vecino. Si se permite el tema del partido entre el Barcelona y el Villarreal, nosotros haremos todo lo posible para llevar un partido oficial”, afirmó.
Llevar un partido oficial de Liga MX a suelo estadounidense representaría un precedente inédito y un nuevo enfoque comercial para el fútbol mexicano, que ya ha consolidado una sólida presencia a través de partidos amistosos y encuentros de la Selección Mexicana.
Actualmente, los duelos oficiales fuera del país no están permitidos, pero de autorizarse el encuentro entre equipos de LaLiga, como lo ha propuesto Barcelona, podría abrir la puerta para que clubes como América insistan con más fuerza.
mrh