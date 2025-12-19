América cambia de boletera para el Clausura 2026 y deja Ticketmaster

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América oficializó su cambio de plataforma de boletaje para el Torneo Clausura 2026, al integrar a Fanki como su nueva boletera oficial, en sustitución de su sistema anterior. El anuncio se da en un momento estratégico para la institución, que se prepara para regresar al Estadio Azteca, el cual será rebautizado como Estadio Banorte tras su remodelación, prevista para concluir en marzo de 2026.
Aunque el equipo debutará como visitante frente a Xolos de Tijuana, el primer encuentro como “local” en el torneo será en la Jornada 2 contra Atlético San Luis, aún en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a que las obras del Coloso de Santa Úrsula continúan en proceso.
El escudo del club ya aparece en la plataforma digital de Fanki, y diversos abonados azulcremas han comenzado a recibir correos electrónicos para realizar sus renovaciones directamente en esta nueva boletera. Sin embargo, el movimiento no ha estado exento de polémica.
La decisión busca modernizar la experiencia del aficionado y centralizar la venta de boletos de manera más eficiente. No obstante, el historial reciente de la boletera ha encendido focos rojos entre los seguidores.
El antecedente más reciente se dio durante la preventa del partido amistoso entre México y Portugal. Miles de usuarios reportaron fallas masivas en el sistema de Fanki, incluyendo una "fila virtual falsa" con esperas de más de una hora y errores al llegar al número uno de la fila.
La situación escaló a tal punto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino, exigiendo transparencia ante las múltiples quejas y denunciando la aparición de sitios fraudulentos ligados al evento. Como consecuencia, Fanki tuvo que cancelar y reprogramar la preventa original del 10 de diciembre.
En redes sociales, varios aficionados del América han comenzado a manifestar su inquietud por el nuevo sistema, temiendo que se repitan las fallas logísticas en la venta de boletos para los partidos del club. La primera gran prueba de Fanki será el partido contra Atlético San Luis, donde se pondrá a prueba su capacidad para atender la alta demanda de boletos por parte de la afición azulcrema.
mrh