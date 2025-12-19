América cambia de boletera para el Clausura 2026 y deja Ticketmaster

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América oficializó su cambio de plataforma de boletaje para el Torneo Clausura 2026, al integrar a Fanki como su nueva boletera oficial, en sustitución de su sistema anterior. El anuncio se da en un momento estratégico para la institución, que se prepara para regresar al Estadio Azteca, el cual será rebautizado como Estadio Banorte tras su remodelación, prevista para concluir en marzo de 2026.

Aunque el equipo debutará como visitante frente a Xolos de Tijuana, el primer encuentro como “local” en el torneo será en la Jornada 2 contra Atlético San Luis, aún en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a que las obras del Coloso de Santa Úrsula continúan en proceso.

El escudo del club ya aparece en la plataforma digital de Fanki, y diversos abonados azulcremas han comenzado a recibir correos electrónicos para realizar sus renovaciones directamente en esta nueva boletera. Sin embargo, el movimiento no ha estado exento de polémica.