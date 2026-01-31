América anuncia la salida de Saint-Maximin tras denuncia de racismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como un fichaje estelar para el Club América podría terminar antes de lo previsto. El delantero francés Allan Saint-Maximin está considerando rescindir su contrato con las Águilas, debido a conflictos internos con el cuerpo técnico y situaciones familiares que han afectado su estabilidad.

Con apenas 16 partidos disputados, Saint-Maximin no ha logrado consolidarse en la plantilla azulcrema. De acuerdo con fuentes cercanas al club, el atacante ha tenido fricciones directas con el director técnico André Jardine, especialmente tras recibir la indicación de que su periodo de adaptación había terminado y era momento de demostrar su mejor nivel.

El jugador, que llegó a México con expectativas altas y un contrato por dos años con salario destacado, no se ha sentido cómodo, a pesar de contar con un entorno favorable para desplegar su talento. Desde la directiva, ya se cuestiona la inversión de 11 millones de dólares, pues el rendimiento en cancha no ha estado a la altura de las expectativas.

Problemas fuera de la cancha

A los conflictos deportivos se suman temas personales delicados. Saint-Maximin viajó a México con su familia, incluyendo a su exesposa y sus hijos, así como su actual pareja, quien recientemente dio a luz en el país. El jugador había logrado reunir a sus hijos bajo un mismo techo, algo que valoraba profundamente.