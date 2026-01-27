América alista su vuelta al Estadio Azteca tras reapertura del inmueble

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Azteca reabrirá sus puertas el próximo 28 de marzo con el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, tras permanecer cerrado desde mayo de 2024.

En el marco de la firma de un convenio entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, aseguró que el inmueble capitalino se encuentra en tiempo y forma para albergar el compromiso del Tricolor.

Asimismo, el directivo confirmó que el Club América podría regresar al Estadio Azteca durante el mes de abril, luego de que la directiva azulcrema solicitara formalmente volver a jugar como local en el recinto.

"Lo ha solicitado el club, si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho (la solicitud)", declaró Arriola.