Altas, bajas y rumores en el Atlético Morelia rumbo al Clausura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia comienza un nuevo capítulo en su historia con movimientos clave en su plantilla: salidas que marcan el fin de ciclos y llegadas que renuevan las esperanzas de campeonato.

Omar Islas, pieza fundamental durante tres años, y Tony Figueroa, otro de los referentes, dejarían al equipo michoacano tras finalizar sus respectivos contratos.

Mientras tanto, el banquillo se mantiene firme. Mario Ortiz, director técnico del conjunto rojiamarillo, habría firmado su renovación de contrato y reafirmado su compromiso con el proyecto.

En materia de refuerzos, los rumores suenan con nombres de experiencia en la Liga de Expansión. Daniel Zamora, defensa central con paso por Celaya y Leones Negros y el arquero Ramón Pasquel, quien ha defendido los colores de Toluca, Pumas Tabasco, FC Juárez y el Lokomotive de la USL Championship en Estados Unidos, también se sumaría al proyecto.

Tras un breve receso, el equipo reportará el 6 de diciembre para iniciar la pretemporada.