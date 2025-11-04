Alrededor de 800 deportistas disputarán la Copa de Karate Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 800 deportistas desde cinco años de edad participarán en la edición 35 de la Copa de Karate Morelia y cuya sede será el auditorio Heber Soto Fierro del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), afirmó el Hugo Barajas Reyes, director de las escuelas Goyu Ryu Internacional.

Este martes en rueda de prensa, el profesor Barajas mencionó que Morelia será sede de este evento a realizarse el 8 de noviembre de este año y con la participación de más de 20 estados de la República Mexicana. El evento iniciará a las 9:00 de la mañana, pero la inauguración será a las 1:00 de la tarde.

Los karatecas que van a participar provienen de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Sinaloa y Yucatán por mencionar algunos.