Alrededor de 800 deportistas disputarán la Copa de Karate Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 800 deportistas desde cinco años de edad participarán en la edición 35 de la Copa de Karate Morelia y cuya sede será el auditorio Heber Soto Fierro del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), afirmó el Hugo Barajas Reyes, director de las escuelas Goyu Ryu Internacional.
Este martes en rueda de prensa, el profesor Barajas mencionó que Morelia será sede de este evento a realizarse el 8 de noviembre de este año y con la participación de más de 20 estados de la República Mexicana. El evento iniciará a las 9:00 de la mañana, pero la inauguración será a las 1:00 de la tarde.
Los karatecas que van a participar provienen de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Sinaloa y Yucatán por mencionar algunos.
Aunque también se espera la participación de competidores de Celexico California Estados Unidos, Indio California USA, Houston Texas USA; cabe mencionar que del total de deportistas, al menos 400 serán de la ciudad de Morelia.
Hugo Barajas añadió que estos jóvenes michoacanos provienen de la capital michoacana, Tlalpujahua, Zitácuaro, Apatzingán, Yurécuaro, Tanhuato, Parácuaro, Huandacareo, Tarímbaro; de la capital michoacana participarán 15 escuelas aproximadamente.
"En el año 2000 por primera vez se hace internacional (la competencia) en dónde participaron España, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Salvador, Honduras y México con más de mil 200 atletas".
Serán 180 categorías en 2 modalidades: Kata y Kumite o combate desde los seis años hasta más de 50, pero también habrá una categoría para el deporte adaptado, añadió el profesor Hugo Barajas.
BCT