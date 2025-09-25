Alianza entre UMSNH y Atlético Morelia abre las puertas a nuevos sueños; presentan equipo femenil de TDP

Indicó que, con la conformación del equipo femenil de TDP, “rompemos otros obstáculos que las mujeres tenemos en la vida actual, en el deporte, en la academia, en la toma de decisiones”.

El que la Universidad Michoacana esté impulsando un equipo de mujeres con el Atlético Morelia, añadió, habla perfectamente de esta lucha que estamos teniendo todas y todos por tener un espacio igualitario en el deporte, en la vida pública y en cualquier lugar, porque sabemos que las mujeres somos capaces de eso y más.

La rectora destacó el desempeño de la escuadra varonil en la primera temporada y auguró que seguirán dando más satisfacciones, de igual forma, resaltó el hecho de que el nicolaita Mauro Nambo haya salido de las filas de Zorros para jugar de manera profesional.

Durante el evento, la rectora hizo entrega al director Deportivo del Atlético Morelia, José Luis Cendejas, de un reconocimiento para el presidente del Club, José Luis Higuera, por la confianza deposita en la UMSNH y el trabajo conjunto que se ha concretado.

La rectora refrendó su compromiso con el impulso al deporte y reconoció la labor que se hace desde la Dirección del Deporte Universitario, así como de las y los directores de las dependencias nicolaitas. “Muchas gracias a todas y a todos por apoyar a nuestro equipo”.

Durante su participación, el director Deportivo del Atlético Morelia, José Luis Cendejas, recordó que hace un año se tuvo un acercamiento con la UMSNH, tras referir que, “gratamente tuvimos un apoyo de la institución de parte de la rectora y de José Luis Higuera, desde el liderazgo de ellos dos podemos lograr cosas que nos han sorprendido”.

Compartió que actualmente ya hay jóvenes nicolaitas debutando de manera profesional y hoy se concreta un siguiente proyecto que es la TDP femenil, al cual es de suma importancia darle prioridad, al tiempo que se mostró satisfecho por los frutos que se han logrado alcanzar con la casa de estudios.

Por su parte, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías, resaltó la gran visión que tenido la rectora para llevar a cabo este gran proyecto, que dijo, une a dos grandes instituciones como lo es la UMSNH y el Atlético Morelia, “también mencionarles que las y los jugadores que visten este hermoso uniforme lo dejarán todo en la cancha para hacer una temporada histórica".

El jugador nicolaita, Mauro Nambo agradeció la invitación y el apoyo de la rectora Yarabí Ávila, tras desear mucho éxito a sus compañeras y compañeros jugadores.

rmr