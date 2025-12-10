Alfonso Martínez impulsa a la juventud a través del Fútbol 7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El deporte es una de las principales actividades para construir la paz e impulsar a los jóvenes, refrendó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al asistir a la inauguración de las canchas de Fútbol 7 en la Escuela Secundaria Federal Número 2 “Hermanos Flores Magón”.

En presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el alcalde comentó “Hablábamos con el gobernador de empezar a convertir a Morelia a Fútbol 7 porque este deporte viene pegando con todo a nivel internacional y aquí en su escuela ya tienen su cancha”.