Alexis Vega será sometido a cirugía; su recuperación tomará de 4 a 6 semanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Deportivo Toluca FC informó que el delantero Alexis Vega será sometido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico.
De acuerdo con un comunicado difundido este 13 de enero, el club estimó un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas, periodo durante el cual se dará seguimiento médico a su evolución.
Toluca FC expresó su respaldo al futbolista y le deseó una pronta y exitosa recuperación.
Un procedimiento artroscópico es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza mediante pequeñas incisiones, a través de las cuales se introduce una cámara diminuta (artroscopio) para visualizar, diagnosticar y tratar lesiones dentro de una articulación.
n este caso, se utiliza para hacer una limpieza articular, eliminando tejido dañado, inflamación o residuos que afecten el rendimiento físico del jugador.
SHA