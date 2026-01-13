Alexis Vega será sometido a cirugía; su recuperación tomará de 4 a 6 semanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Deportivo Toluca FC informó que el delantero Alexis Vega será sometido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico.

De acuerdo con un comunicado difundido este 13 de enero, el club estimó un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas, periodo durante el cual se dará seguimiento médico a su evolución.