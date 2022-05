Alexis Vega seguirá siendo el 10 de Chivas hasta 2024

Jalisco (MiMorelia.com).- El jugador Alexis Vega seguirá siendo el 10 de Chivas, toda vez que este jueves renovó contrato con el Rebaño Sagrado hasta el 2024.

Por medio de sus redes sociales, Chivas compartió la imagen de la firma de contrato, que se celebró entre el atacante y como cabeza del rebaño estuvo el directivo Ricardo Peláez.

Por su parte, el jugador dedicó unas palabras en su Twitter luego de la renovación de contrato.

"Me quedo por amor al club Me quedo por la gente que no abandona Me quedo por qué quiero la 13", escribió.